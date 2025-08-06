Витсель перейдет в «Удинезе»

Бывший защитник «Атлетико» и «Зенита» Аксель Витсель продолжит карьеру в Италии, сообщает La Derniere Heure.

По информации источника, «Удинезе» согласовал контракт с 36-летним бельгийцем, который этим летом стал свободным агентом. Игроком также интересовались «Бетис», «Хетафе» и «Райо Вальекано».

В сезоне-2024/25 Витсель сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

С 2012 по 2017 год Витсель выступал за «Зенит». За сине-бело-голубых он сыграл 180 матчей, забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.