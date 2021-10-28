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Витсель может перейти в «Ювентус» бесплатно следующим летом

13:17
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянскому клубу предложили подписать 32-летнего бельгийца на правах агента следующим летом. Сообщается, что игрок не достиг договоренности о продлении контракта с немецкой командой, который действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Витсель провел 15 матчей за «Боруссию» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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