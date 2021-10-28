Витсель может перейти в «Ювентус» бесплатно следующим летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянскому клубу предложили подписать 32-летнего бельгийца на правах агента следующим летом. Сообщается, что игрок не достиг договоренности о продлении контракта с немецкой командой, который действует до конца июня 2022 года.

Axel #Witsel has been offered to #Juventus as a free agent for the summer. His contract with #BVB expires in June and there is no agreement to extend it yet. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 28, 2021

В сезоне-2021/22 Витсель провел 15 матчей за «Боруссию» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.