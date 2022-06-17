Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:25

Витсель может перейти в «Атлетико» вместо «Марселя»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Марсель» заинтересован в подписании 33-летнего бельгийца. Однако в французском клубе опасаются, что игрок выберет «Атлетико», который проявляет интерес к нему.

У Витселя также есть предложения из Турции, США и Германии.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Аксель Витсель
Футбол
ФК Атлетико
ФК Марсель
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Ваши ожидания — ваши проблемы»: виноват Аршавин или его сделали жертвой?
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» готов отпустить Тавареша в «Аталанту»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости