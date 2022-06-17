Витсель может перейти в «Атлетико» вместо «Марселя»

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Марсель» заинтересован в подписании 33-летнего бельгийца. Однако в французском клубе опасаются, что игрок выберет «Атлетико», который проявляет интерес к нему.

У Витселя также есть предложения из Турции, США и Германии.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.