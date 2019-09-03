«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»

Голкипер «Челси» Джамал Блэкмен продолжит карьеру в «Витессе». Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».

Блэкмен является воспитанником академии «Челси». Последние сезоны он проводил в арендах. Однако в ноябре прошлого года вратарь сломал ногу, так что успел провести только два матча за «Лидс».

Напомним, что «Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий.

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