«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»
20:35
Голкипер «Челси» Джамал Блэкмен продолжит карьеру в «Витессе». Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».
Блэкмен является воспитанником академии «Челси». Последние сезоны он проводил в арендах. Однако в ноябре прошлого года вратарь сломал ногу, так что успел провести только два матча за «Лидс».
Напомним, что «Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий.
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