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«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»

20:35
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Голкипер «Челси» Джамал Блэкмен продолжит карьеру в «Витессе». Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».

Блэкмен является воспитанником академии «Челси». Последние сезоны он проводил в арендах. Однако в ноябре прошлого года вратарь сломал ногу, так что успел провести только два матча за «Лидс».

Напомним, что «Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий.

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