«Витесс» Слуцкого арендовал нападающего «Халла»

«Витесс» взял в аренду нападающего «Халл Сити» Нуа Дико, сообщает официальный сайт клуба из Арнема. 27-летний форвард сборной Мали арендован до конца сезона.

Дико ранее защищал цвета «Страсбура», «Уигана», «Блэкпула», «Вулверхэмптона» и «Рутерхэма».

— Голландия — футбольная страна. Думаю, мой стиль игры хорошо вписывается в местный футбол. С нетерпением жду возможности присоединиться к «Витессу» и внести свой вклад в успехи, — сказал Дико.

«Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий, знакомый с Дико по работе в «Халле».