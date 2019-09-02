«Витесс» Слуцкого арендовал нападающего «Халла»
20:41
«Витесс» взял в аренду нападающего «Халл Сити» Нуа Дико, сообщает официальный сайт клуба из Арнема. 27-летний форвард сборной Мали арендован до конца сезона.
Дико ранее защищал цвета «Страсбура», «Уигана», «Блэкпула», «Вулверхэмптона» и «Рутерхэма».
— Голландия — футбольная страна. Думаю, мой стиль игры хорошо вписывается в местный футбол. С нетерпением жду возможности присоединиться к «Витессу» и внести свой вклад в успехи, — сказал Дико.
«Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий, знакомый с Дико по работе в «Халле».
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