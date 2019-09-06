«Витесс» нашел замену Караваеву в Израиле

«Витесс» близок к подписанию контракта с защитником сборной Израиля Эли Даса. Игрок правого фланга обороны является свободным агентом после ухода из тель-авивского «Маккаби», поэтому арнемцы могут заявить его вне регистрационного периода.

Ожидается, что Даса подпишет трехлетний контракт с зарплатой 300 тысяч евро в сезон.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий получил положительную характеристику на Даса от капитана сборной Израиля Бибраса Натхо, игравшего у российского специалиста в ЦСКА.

«Витесс» лишился основного правого защитника в последний день трансферного окна, продав Вячеслава Караваева в «Зенит». (Эли Швидлер)