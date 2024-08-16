Дьяков: «В чемпионате Турции Актюркоглу неплохо смотрелся»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о возможном переходу Керема Актюркоглу из «Галатасарая» в «Спартак».

«Возможно «Спартаку» придется кого-то продать. А, может быть, берут, чтобы составить конкуренцию, чтобы была ротация. Я не знаю мыслей Станковича, но вероятно, что до конца трансферного окна кого-то уберут. А могут и оставить всех и будут находить место. Разговоры об Актюркоглу не первый день уже. В чемпионате Турции он неплохо смотрелся», — цитирует Vprognoze.ru Дьякова.