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15 мая 2025, 15:46

Вирц прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Полузащитник сборной Германии и «Байера» Флориан Вирц встретился в Англии с представителями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает Bild.

По данным источника, 22-летнего полузащитника в этой поездке сопровождают родители.

Представители английских клубов намерены перехватить Вирца у «Баварии» на фоне сообщений о том, что мюнхенцы уже договорились о переходе футболиста.

Контракт Вирца с «Байером» действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость атакующего полузащитника составляет 140 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Вирц в 44 матчах за «Байер» забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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Флориан Вирц
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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