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Сегодня, 12:40

Вингер «Ювентуса» Костич может продолжить карьеру в Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич может перейти в один из турецких клубов, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, сейчас переговоры о переходе 31-летнего серба ведет «Фенербахче». Не исключается вариант, как с арендой, так и с полноценным трансфером. Другим претендентом на футболиста является «Галатасарай».

Ранее Tuttosport сообщала, что Костич летом отклонил предложение «Спартака».

Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. Он провел за туринцев 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Ранее вингер играл за «Айнтрахт», «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген» и «Раднички».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
ФК Ювентус
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