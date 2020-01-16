Вилюш после ухода из «Ростова» подписал контракт с «Уралом»

Защитник Мацей Вилюш подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте клуба. Он будет выступать под пятым номером. Поляк уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе с командой. Ранее он договорился о расторжении контракта «Ростовом».

31-летний футболист перешел в «Ростов» летом 2017 года. Всего на счету игрока 46 официальных игр за желто-синих и один гол.