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Вилюш после ухода из «Ростова» подписал контракт с «Уралом»

12:09
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Защитник Мацей Вилюш подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте клуба. Он будет выступать под пятым номером. Поляк уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе с командой. Ранее он договорился о расторжении контракта «Ростовом».

31-летний футболист перешел в «Ростов» летом 2017 года. Всего на счету игрока 46 официальных игр за желто-синих и один гол.

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/maczej-vilyush-novichok-urala20

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