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«Вильярреал» приобрел Алькасера у дортмундской «Боруссии»

20:53
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Нападающий Пако Алькасер перешел из дортмундской «Боруссии» в «Вильярреал», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Он взял 17-й номер.

В текущем сезоне 26-летний Алькасер принял участие в 15 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

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