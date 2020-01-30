«Вильярреал» приобрел Алькасера у дортмундской «Боруссии»

Нападающий Пако Алькасер перешел из дортмундской «Боруссии» в «Вильярреал», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Он взял 17-й номер.

В текущем сезоне 26-летний Алькасер принял участие в 15 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.