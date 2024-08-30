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Сегодня, 19:55

«Вильярреал» отдал россиянина Ефремова в аренду клубу 3-го дивизиона Испании

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов перешел на правах аренды в испанский клуб «Сестао Ривер».

Новая команда Ефремова выступает в примере RFEF, которая является третьей по силе лигой страны.

21-летний полузащитник выступает за «Вильярреал» с лета 2021 года после перехода из «Чертаново». Защитник не провел ни одного матча за главную команду клуба.

Контракт Ефремова с «желтой субмариной» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Официальный сайт ФК
ФК Вильярреал
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