«Вильярреал» отдал россиянина Ефремова в аренду клубу 3-го дивизиона Испании
Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов перешел на правах аренды в испанский клуб «Сестао Ривер».
Новая команда Ефремова выступает в примере RFEF, которая является третьей по силе лигой страны.
21-летний полузащитник выступает за «Вильярреал» с лета 2021 года после перехода из «Чертаново». Защитник не провел ни одного матча за главную команду клуба.
Контракт Ефремова с «желтой субмариной» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Официальный сайт ФК
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