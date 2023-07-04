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Сегодня, 14:29

«Вильярреал» объявил о подписании нападающего Диаса

Мария Гусева
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Нападающий Бен Бреретон Диас перешел в «Вильярреал», сообщила пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 24-летним чилийцем рассчитано до июня 2027 года. Игрок присоединился к «Вильярреалу» в качестве свободного агента.

Футболист проведет первую тренировку в новом клубе 8 июля.

Бреретон Диас с августа 2018 года выступал за «Блэкберн», в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

Источник: https://villarrealcf.es/ben-brereton-ya-es-groguet/
Футбол
ФК Вильярреал
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