«Вильярреал» объявил о подписании нападающего Диаса

Нападающий Бен Бреретон Диас перешел в «Вильярреал», сообщила пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 24-летним чилийцем рассчитано до июня 2027 года. Игрок присоединился к «Вильярреалу» в качестве свободного агента.

Футболист проведет первую тренировку в новом клубе 8 июля.

Бреретон Диас с августа 2018 года выступал за «Блэкберн», в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.