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«Вильярреал» объявил о переходе полузащитника «Уотфорда» Капуэ

20:46
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«Вильярреал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Уотфорда» Этьенна Капуэ.

Футболист будет выступать в испанском клубе до лета 2023 года. В скором времени «Вильярреал» объявит дату презентации французского футболиста.

За команду хавбек сможет дебютировать после открытия трансферного окна — 4 января.

В «Уотфорде» футболист выступал с 2015 года. За команду он провел 181 матч. В текущем сезоне Капуэ провел 11 матчей в чемпионшипе и заработал три желтые карточки.

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