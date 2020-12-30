«Вильярреал» объявил о переходе полузащитника «Уотфорда» Капуэ
20:46
«Вильярреал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Уотфорда» Этьенна Капуэ.
Футболист будет выступать в испанском клубе до лета 2023 года. В скором времени «Вильярреал» объявит дату презентации французского футболиста.
За команду хавбек сможет дебютировать после открытия трансферного окна — 4 января.
В «Уотфорде» футболист выступал с 2015 года. За команду он провел 181 матч. В текущем сезоне Капуэ провел 11 матчей в чемпионшипе и заработал три желтые карточки.
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