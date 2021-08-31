«Вильярреал» может подписать Нету из «Барселоны»
02:34
Вратарь «Барселоны» Нету может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 32-летнего бразильца претендует «Вильярреал», который сделал официальный запрос о трансфере.
В минувшем сезоне Нету провел 12 матчей за «Барселону», в которых пропустил 8 мячей и 6 раз сыграл на ноль.
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