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«Вильярреал» может подписать Нету из «Барселоны»

02:34
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Вратарь «Барселоны» Нету может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 32-летнего бразильца претендует «Вильярреал», который сделал официальный запрос о трансфере.

В минувшем сезоне Нету провел 12 матчей за «Барселону», в которых пропустил 8 мячей и 6 раз сыграл на ноль.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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