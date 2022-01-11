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Вильяр близок к переходу из «Ромы» в «Хетафе»

20:41
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Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр может в ближайшее время стать игроком «Хетафе», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны очень близки к сделке. Главный тренер римлян Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока, который редко получает игровое время.

23-летний испанец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Рому» во всех турнирах. При этом он ни разу не сыграл в чемпионате Италии.

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Евгений Петров все материалы автора

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