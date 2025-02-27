Вильягра перейдет в ЦСКА за 3,8 миллиона евро

Полузащитник Родриго Вильягра, который расторг контракт с «Ривер Плейтом», продолжит карьеру в ЦСКА. По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, российский клуб заплатит 3,8 миллиона евро за 50 процентов прав на 24-летнего аргентинца.

Футболист расторг контракт с аргентинским клубом до закрытия трансферного окна в России, поэтому ЦСКА сможет дозаявить игрока на сезон-2024/25 в качестве подписания свободного агента.

Вильягра играл за «Риверт Плейт» с февраля 2024 года, приняв участие в 36 матчах и сделав одну результативную передачу.

ЦСКА после 18 туров в РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.