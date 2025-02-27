Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

27 февраля 2025, 00:41

Вильягра перейдет в ЦСКА за 3,8 миллиона евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Родриго Вильягра.
Фото Global Look Press

Полузащитник Родриго Вильягра, который расторг контракт с «Ривер Плейтом», продолжит карьеру в ЦСКА. По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, российский клуб заплатит 3,8 миллиона евро за 50 процентов прав на 24-летнего аргентинца.

Футболист расторг контракт с аргентинским клубом до закрытия трансферного окна в России, поэтому ЦСКА сможет дозаявить игрока на сезон-2024/25 в качестве подписания свободного агента.

Вильягра играл за «Риверт Плейт» с февраля 2024 года, приняв участие в 36 матчах и сделав одну результативную передачу.

ЦСКА после 18 туров в РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
Родриго Вильягра
Читайте также
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Жену и детей футболиста Трехо нашли мертвыми
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Переход Осимхена в «Манчестер Юнайтед» завершен на 95 процентов

Витор Роке за 25 миллионов евро перейдет из «Барселоны» в «Палмейрас»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости