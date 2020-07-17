Виллиан и Коутинью могут перейти в «Арсенал»

Бразильские полузащитники Виллиан и Филиппе Коутинью могут продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает The Sun.

По данным источника, в таком развитии событий заинтересован агент обоих игроков Киа Джурабчян. Ранее сообщалось, что Виллиан может перейти в «Тоттенхэм», покинув «Челси» по окончании сезона. «Барселона» хочет продать Коутинью, который провел прошлый сезон в аренде в «Баварии».

31-летний Виллиан в текущем сезоне провел 45 матчей за «Челси» и забил 11 мячей при девяти голевых передачах. У 28-летнего Коутинью 34 матча за «Баварию», девять голов и восемь ассистов.