«Виллем II» подписал двух игроков «Баварии»

«Виллем II» объявил о подписании двух игроков второй команды «Баварии» Кваси Вридта и защитника Деррика Кена. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.

Контракты игроков рассчитаны до 2023 года. Указано, что они присоединятся к команде со следующего лета.

25-летний Кваси Вридт в текущем сезоне провел 20 матчей за вторую команду «Баварии» и забил 13 мячей при двух голевых передачах. 20-летний Артур в 14 матчах забил один гол и сделал четыре ассиста. У обоих игроков есть гражданство Германии и Ганы.