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Виллаш-Боаш хочет видеть Ньянга в «Марселе». В 2017 году футболист мог перейти в «Спартак»

14:06
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«Марсель» хочет подписать бывшего форварда «Милана» М'Бая Ньянга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира. Сейчас он выступает за «Ренн».

По данным источника, сенегальца в своей команде главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш. Клуб готов предложить ему пятилетний контракт. «Ренн» хочет выручить за игрока 15 миллионов евро.

25-летний М'Бай Ньянг в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Ренн» и забил 15 мячей двух голевых передачах. В 2017 году «Спартак» вел переговоры о его переходе, но в итоге трансфер не состоялся.

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