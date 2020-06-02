Виллаш-Боаш хочет видеть Ньянга в «Марселе». В 2017 году футболист мог перейти в «Спартак»

«Марсель» хочет подписать бывшего форварда «Милана» М'Бая Ньянга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира. Сейчас он выступает за «Ренн».

Former ACMilan striker Mbaye #Niang is the first choice of Andr? #VillaBoas: #OlympiqueMarseille are in talks with #Rennes (ask € 15M to sell the player) for him. #OM have offered to Niang 5-years contract. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 2, 2020

По данным источника, сенегальца в своей команде главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш. Клуб готов предложить ему пятилетний контракт. «Ренн» хочет выручить за игрока 15 миллионов евро.

25-летний М'Бай Ньянг в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Ренн» и забил 15 мячей двух голевых передачах. В 2017 году «Спартак» вел переговоры о его переходе, но в итоге трансфер не состоялся.