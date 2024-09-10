Виктор Мозес подписал контракт с «Лутоном»

«Лутон Таун» объявил о подписании контракта с полузащитником Виктором Мозесом.

Соглашение с 33-летним нигерийцем рассчитано на год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Мозес находился в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта со «Спартаком».

Хавбек перешел в российский клуб из «Челси» в октябре 2020 года. За это время он провел 84 матча за красно-белых, в которых забил 10 голов и отдал столько же результативных передач.

«Лутон Таун» набрал 1 очко после 4 туров чемпионшипа и занимает предпоследнее, 23-е место.