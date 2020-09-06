Видаль заключит контракт с «Интером» до 2022 года с зарплатой в 6 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок переходу в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 33-летний чилиец согласовал личные условия двухлетнего контракта, по которому он будет получать 6 миллионов евро плюс бонусы. Соглашение можно будет продлить на один сезон.

В минувшем сезоне Видаль провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.