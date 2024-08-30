Вице-президент «Трабзонспора» опроверг интерес к Соболеву

Вице-президент «Трабзонспора» Ибрагим Сахинкая прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Это неверная информация. Соболева не было в наших списках. Мы уже почти завершили трансферную кампанию. Клуб близок к подписанию другого нападающего и объявит об этом в ближайшие несколько дней», — цитирует Sport24 Сахинкая.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры с Соболевым.