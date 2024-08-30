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Сегодня, 04:32

Вице-президент «Трабзонспора» опроверг интерес к Соболеву

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент «Трабзонспора» Ибрагим Сахинкая прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
«Это неверная информация. Соболева не было в наших списках. Мы уже почти завершили трансферную кампанию. Клуб близок к подписанию другого нападающего и объявит об этом в ближайшие несколько дней», — цитирует Sport24 Сахинкая.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры с Соболевым.

Александр Соболев. В Турции сообщили об интересе «Трабзонспора» к Соболеву
Источник: Sport24
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Трабзонспор
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