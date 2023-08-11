«Вест Хэм» ждет решения Магуайра о переходе из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «молотобойцы» договорились с «МЮ» о трансфере 30-летнего англичанина, однако сам игрок пока не решил, присоединится ли к лондонскому клубу.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.