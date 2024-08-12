«Вест Хэм» заплатит «МЮ» 15 миллионов фунтов за Ван-Биссаку

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака перейдет в «Вест Хэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонцы заплатят за 26-летнего англичанина 15 миллионов фунтов стерлингов. Футболист пройдет медосмотр сегодня.

Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.