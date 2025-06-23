«Вест Хэм» заинтересован в Николасе Гонсалесе

«Вест Хэм» может подписать полузащитника «Ювентуса» Николаса Гонсалеса в летнее трансферное окно, сообщил журналист Себастьен Видаль.

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с 27-летним аргентинцем за 26 миллионов евро. «Вест Хэм» рассматривает Гонсалеса как потенциальную замену хавбеку Мохаммеду Кудусу, которым интересуются «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Челси».

В сезоне-2024/25 Гонсалес в 35 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.