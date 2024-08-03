Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:10

«Вест Хэм» согласовал трансфер Фюллкруга

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вест Хэм» договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Никласа Фюллкруга. По информации журналиста Патрика Бергера, английский клуб заплатит 26 миллионов евро за 31-летнего немца, а также 4 миллиона евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Фюллкруг подпишет с «молотобойцами» контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 Фюллкруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 форвард отметился двумя голами в пяти играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Читайте также
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» подписал контракт с форвардом сборной Норвегии
Новости
RSS RSS
Все новости