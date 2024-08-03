«Вест Хэм» согласовал трансфер Фюллкруга

«Вест Хэм» договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Никласа Фюллкруга. По информации журналиста Патрика Бергера, английский клуб заплатит 26 миллионов евро за 31-летнего немца, а также 4 миллиона евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Фюллкруг подпишет с «молотобойцами» контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 Фюллкруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 форвард отметился двумя голами в пяти играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.