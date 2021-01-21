«Вест Хэм» сделал новое предложение по Эн-Несири

«Вест Хэм» отправил «Севилье» второе предложение о покупке марокканского нападающего Юссефа Эн-Несири, сообщает Daily Mail.

«Севилья» отклонила первое предложение «Вест Хэма» о покупке 23-летнего Эн-Несири за 30 миллионов евро, 25 из которых должны были быть гарантированными и 5 бонусами. Лондонцы повысили предложение до 36 миллионов евро, из которых 28 окажутся гарантированными и 8 будут выплачены в качестве бонусов.

В текущем сезоне марокканец забил 9 мячей в 18 матчах чемпионата Испании и 4 гола в 6 играх Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.