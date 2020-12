«Вест Хэм» подписала датского вундеркинда

Защитник «Силькеборга» Фредерик Алвес перешел в «Вест Хэм», сообщает официальный сайт лондонцев.

21-летний датчанин подписал контракт с клубом до лета 2024 года. Футболист молодежной сборной Дании присоединится к «Вест Хэму» уже после рождественских праздников.

В нынешнем сезоне первого дивизиона чемпионата Норвегии (аналога ФНЛ) Алвес провел 8 матчей.

