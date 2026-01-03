«Вест Хэм» подписал нападающего Пабло Фелипе

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о переходе из «Жил Висенте» нападающего Пабло Фелипе. 22-летний бразилец подписал контракт на 4 с половиной года с возможностью продления еще на один год. В Англии он будет играть под номером 19.

«Я очень счастлив. Отдам все силы этому клубу, выложусь на поле на все 100 процентов, приложу все свои усилия. Хочу дать понять, что пришел доказать свою состоятельность. Знаю, что я еще молодой игрок, но в этом клубе нужно отдавать все силы, все лучшее клубу и одноклубникам», — отметил новичок в первом интервью.

В этом сезоне Пабло забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу в чемпионате Португалии.