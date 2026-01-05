«Вест Хэм» подписал форварда «Лацио» Кастельяноса

«Вест Хэм» объявил о покупке нападающего «Лацио» Валентина Кастельяноса.

Лондонский клуб подписал контракт с 27-летним аргентинцем до конца июня 2030 года с опцией продления еще на один год. По данным портала Transfermarkt, «молотобойцы» заплатили за футболиста 29 миллионов евро.

Кастельянос выступал за «Лацио» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за римлян во всех турнирах.