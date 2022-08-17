«Вест Хэм» объявил о переходе Керера из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер перешел в «Вест Хэм», сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Сумма сделки по подписанию 25-летнего немца составила 12 миллионов евро, еще часть может быть выплачена в виде бонусов. Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

Керер выступал за парижский клуб с 2018 года. В составе «ПСЖ» защитник стал трехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Кубка лиги и Суперкубка страны.

В прошедшем сезоне игрок провел за парижан 34 матча и забил 2 гола.