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«Вест Хэм» не готов отдать за Абрахама более 50 миллионов евро

06:03
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«Вест Хэм» этим летом намерен приобрести форварда, сообщает Football London.

По сведениям источника, лондонцы интересуются форвардом «Челси» Тэмми Абрахамом, однако руководство клуба не готово отдать за 23-летнего англичанина более 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

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