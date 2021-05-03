«Вест Хэм» не готов отдать за Абрахама более 50 миллионов евро

«Вест Хэм» этим летом намерен приобрести форварда, сообщает Football London.

По сведениям источника, лондонцы интересуются форвардом «Челси» Тэмми Абрахамом, однако руководство клуба не готово отдать за 23-летнего англичанина более 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.