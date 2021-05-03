«Вест Хэм» не готов отдать за Абрахама более 50 миллионов евро
06:03
«Вест Хэм» этим летом намерен приобрести форварда, сообщает Football London.
По сведениям источника, лондонцы интересуются форвардом «Челси» Тэмми Абрахамом, однако руководство клуба не готово отдать за 23-летнего англичанина более 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Абрахам провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.
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