«Вест Хэм» может приобрести Бамбу из «Лилля», если не сможет подписать Лингарда

Форвард «Лилля» Жонатан Бамба может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.

По сведениям источника, на 25-летнего француза претендует «Вест Хэм», который рассматривает игрока в качестве альтернативы Джесси Лингарду, если «молотобойцы» не смогут его подписать.

В минувшем сезоне Бамба провел 48 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.