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«Вест Хэм» может приобрести Бамбу из «Лилля», если не сможет подписать Лингарда

05:40
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Форвард «Лилля» Жонатан Бамба может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.

По сведениям источника, на 25-летнего француза претендует «Вест Хэм», который рассматривает игрока в качестве альтернативы Джесси Лингарду, если «молотобойцы» не смогут его подписать.

В минувшем сезоне Бамба провел 48 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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