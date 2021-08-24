«Вест Хэм» может приобрести Бамбу из «Лилля», если не сможет подписать Лингарда
05:40
Форвард «Лилля» Жонатан Бамба может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.
По сведениям источника, на 25-летнего француза претендует «Вест Хэм», который рассматривает игрока в качестве альтернативы Джесси Лингарду, если «молотобойцы» не смогут его подписать.
В минувшем сезоне Бамба провел 48 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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