«Вест Хэм» может подписать Пеллегрини из «Ромы»

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, римский клуб может отпустить 29-летнего итальянца бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. Сейчас зарплата капитана «Ромы» составляет около семи миллионов евро ежегодно.

Пеллегрини играет за «Рому» с 2017 года. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 34 матчах забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.