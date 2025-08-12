Футбол
12 августа, 09:54

«Вест Хэм» может подписать Пеллегрини из «Ромы»

Павел Лопатко

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, римский клуб может отпустить 29-летнего итальянца бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. Сейчас зарплата капитана «Ромы» составляет около семи миллионов евро ежегодно.

Пеллегрини играет за «Рому» с 2017 года. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 34 матчах забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.

Лоренцо Пеллегрини
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Рома
