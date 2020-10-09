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«Вест Хэм» интересуется форвардом «Борнмута» Кингом

10:14

Форвард «Борнмута» Джошуа Кинг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 28-летним норвежцем интересуется «Вест Хэм». «Борнмут» хочет получить за игрока около 20 миллионов евро. Отметим, внутреннее трансферное окно в Англии открыто до 16 октября.

В сезоне-2019/20 Кинг провел за «Борнмут» 27 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

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