«Вест Хэм» интересуется форвардом «Борнмута» Кингом

Форвард «Борнмута» Джошуа Кинг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 28-летним норвежцем интересуется «Вест Хэм». «Борнмут» хочет получить за игрока около 20 миллионов евро. Отметим, внутреннее трансферное окно в Англии открыто до 16 октября.

В сезоне-2019/20 Кинг провел за «Борнмут» 27 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.