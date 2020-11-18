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«Вест Хэм» и «Саутгемптон» интересуются форвардом «Спортинга»

17:35
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Форвард «Спортинга» Джоване Кабраль может продолжить карьеру в Англии, сообщает A Bola.

По сведениям источника, 22-летним игроком из Кабо-Верде интересуются «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Клубам придется оформить выкуп контракта игрока за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Кабраль провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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