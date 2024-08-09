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Сегодня, 06:18

«Вест Хэм» готов заплатить 40 миллионов евро за Тодибо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Технический директор «Вест Хэма» Тим Штейдтен отправился во Францию для переговоров с «Ниццей» по защитнику Жану-Клеру Тодибо, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб рассчитывает перехватить игрока у «Ювентуса», который ведет переговоры по 24-летнему французу уже несколько недель, но стороны пока не договорились.

По информации источника, «Вест Хэм» согласовал переход игрока сборной Франции за 40 миллионов евро. В лондонском клубе рассчитывают, что Тодибо пройдет медицинский осмотр в пятницу.

В сезоне-2023/24 Тодибо провел 33 матча за «Ниццу» и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ницца
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