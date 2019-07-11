"Вест Хэм" готов заплатить 40 миллионов евро за Алле, отказавшего три года назад ЦСКА

Нападающий "Айнтрахта" Себастьен Алле может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L'Equipe, "Вест Хэм" готов заплатить за 24-летнего француза 40 миллионов евро. Однако сам игрок хочет перейти в клуб, выстпающий в Лиге чемпионов.

В сезоне-2018/19 французский нападающий забил 20 голов в 41 матче во всех турнирах. Также на его счету 12 голевых передач.

Напомним, что зимой 2016 года Себастьеном Алле, который тогда играл в Голландии за "Утрехт", активно интересовался ЦСКА​, но форвард отказался от переезда в Россию.

Алле отказался переходить в ЦСКА