«Вест Бромвич» интересуется Слимани

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может стать игроком «Вест Бромвича», сообщает Sky Sports.

По данным источника, переговоры с 32-летним алжирцем вышли на финишную стадию. Напомним, сегодня стало известно, что «лисы» взяли в аренду форварда «Ромы» Дженгиза Юндера.

Прошлый сезон Слимани провел в аренде в «Монако», за который сыграл 18 матчей в лиге 1, забив 9 мячей.

Контракт Слимани с «Лестером» истекает в июне следующего года. Портал Transfermarket оценивает стоимость алжирца в 6,5 миллиона евро.