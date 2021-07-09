Верратти подтвердил переход Доннаруммы в «ПСЖ»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти сообщил, что партнер по команде Джанлуиджи Доннарумма станет его одноклубником по «ПСЖ».

«Он заслуживает того, чтобы присоединиться к большому европейскому клубу, чтобы иметь амбиции выиграть Лигу чемпионов. Я счастлив, что Доннарумма станет новым партнером по «ПСЖ», он нам очень поможет», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Верратти.

Ранее сообщалось, что голкипер, который бесплатно покинул «Милан», подпишет с «ПСЖ» контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Он покидает итальянский клуб в качестве свободного агента.