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Верратти подтвердил переход Доннаруммы в «ПСЖ»

07:53
Марко Верратти. Фото Instagram
Марко Верратти. Фото Instagram
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти сообщил, что партнер по команде Джанлуиджи Доннарумма станет его одноклубником по «ПСЖ».

«Он заслуживает того, чтобы присоединиться к большому европейскому клубу, чтобы иметь амбиции выиграть Лигу чемпионов. Я счастлив, что Доннарумма станет новым партнером по «ПСЖ», он нам очень поможет», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Верратти.

Ранее сообщалось, что голкипер, который бесплатно покинул «Милан», подпишет с «ПСЖ» контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Он покидает итальянский клуб в качестве свободного агента.

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Евгений Козинов все материалы автора

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