Вернер согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Лейпциг»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер хочет вернуться в «Лейпциг». Стороны обсуждают аренду с правом выкупа.

Как сообщает Bild, 26-летний немец согласился на 50-процентное сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к немецкому клубу.

Действующий контракт Вернера рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вернер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.