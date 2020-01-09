Вернер не перейдет зимой в «Челси» из «Лейпцига»

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер не покинет немецкую команду в зимнее трансферное окно, утверждает The Athletic. По информации СМИ, трансфер 23-летнего футболиста в «Челси» не состоится.

Ранее сообщалось, что лондонцы рассматривают Вернера в качестве усиления линии нападения. Журналисты сообщают, что сумма отступных за нападающего составляет 50 миллионов евро. Интерес к футболисту также проявляли: «Бавария», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Вернер провел 25 матчей за «Лейпциг», забил 23 гола и отдал 10 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 75 миллионов евро.