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Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит за него 52 миллиона фунтов

19:46
Тимо Вернер. Фото Sky Sports.
Тимо Вернер. Фото Sky Sports.
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер согласен на переход в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports. Трансфер может состояться, если до 15 июня английский клуб согласится заплатить за него 52 миллиона фунтов. Такая сумма отступных действует именно до этой даты.

Также источник указывает, что «Ливерпуль», несмотря на интерес, о котором сообщалось ранее, не будет платить такие деньги до истечения указанного срока. Контракт игрока с «Лейпцигом» истекает 30 июня 2023 года.

24-летний Тимо Вернер в текущем сезоне провел 36 матчей за «Лейпциг» и забил 27 мячей при 12 голевых передачах.

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