Вериссимо перейдет в «Порту». Пару сезонов назад им интересовались «Зенит» и «Спартак»

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо перейдет в «Порту». Порутаглський клуб заплатит за 25-летнего бразильца 6,5 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на пять лет, информирует в Twitter журналист Николо Скира.

В 2018 году на Вериссимо претендовали сразу два клуба РПЛ: «Зенит» и «Спартак». Но тогда стороны не смогли договориться и футболист остался в Бразилии.

В 2020 году Вериссимо провел за «Сантос» 18 матчей и забил 2 мяча.