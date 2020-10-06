Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Вериссимо перейдет в «Порту». Пару сезонов назад им интересовались «Зенит» и «Спартак»

15:21
Теги:

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо перейдет в «Порту». Порутаглський клуб заплатит за 25-летнего бразильца 6,5 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на пять лет, информирует в Twitter журналист Николо Скира.

В 2018 году на Вериссимо претендовали сразу два клуба РПЛ: «Зенит» и «Спартак». Но тогда стороны не смогли договориться и футболист остался в Бразилии.

В 2020 году Вериссимо провел за «Сантос» 18 матчей и забил 2 мяча.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир