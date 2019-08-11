10:25 | Футбол — Трансферы

"Вердер" арендовал Топрака у "Боруссии"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Эмер Топрак перешел в "Вердер" на правах аренды, сообщают официальные сайты обоих клубов. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В нем предусмотрена опция выкупа контракта.

30-летний Эмер Топрак в текущем сезоне провел за "Боруссию" матч за Суперкубок Германии. В прошлом сезоне в его активе 14 матчей. 

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https://www.sport-express.ru/football/germany/

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