"Вердер" арендовал Топрака у "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Эмер Топрак перешел в "Вердер" на правах аренды, сообщают официальные сайты обоих клубов. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В нем предусмотрена опция выкупа контракта.
#Möin 👋— SV Werder Bremen (@werderbremen) August 11, 2019
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30-летний Эмер Топрак в текущем сезоне провел за "Боруссию" матч за Суперкубок Германии. В прошлом сезоне в его активе 14 матчей.
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