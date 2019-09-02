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«Вердер» арендовал Биттенкурта у «Хоффенхайма»

22:23
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Полузащитник «Хоффенхайма» Лео Биттенкурт проведет ближайший сезон в «Вердере» на правах аренды. Клуб успел оформить сделку до закрытия трансферного окна, сообщает официальный сайт бременцев.

В прошлом сезоне Биттенкурт провел 26 матчей в футболке «Хоффенхайма», забив гол и сделав четыре передачи. В 2018 года 25-летний хавбек подписал пятилетний контракт с клубом.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

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