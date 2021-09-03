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Венгер считает, что Холанн перейдет в один из клубов АПЛ в ближайшие годы

12:36
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в ближайшее время перейдет в один из клубов АПЛ.

«Я считаю, что это произойдет. АПЛ — очень сильная лига в экономическом плане. Английский футбол доминирует, потому что там много денег, а лучшие футболисты всегда ищут лучшую возможность заработать как можно больше. Холанн станет следующим высококлассным бомбардиром после Мбаппе, Эрлин очень талантлив. Его амбиции, желание забивать и бороться за мяч говорят сами за себя. Он хочет побеждать, у него есть качества для того, чтобы стать великим форвардом», — приводит Goal со ссылкой на Bild Live слова Венгера.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 5 матчей за дортмундскую «Боруссию», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/wenger-haaland-move-premier-league/1lnadosl9d8ck151q7og7rszwr

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Иван Торопцев все материалы автора

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