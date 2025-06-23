«Венеция» выкупила у «Интера» сына Станковича

«Венеция» активировала право выкупа вратаря «Интера» Филипа Станковича, сообщает пресс-служба клуба «крылатых львов».

23-летний серб подписал контракт до лета 2029 года. По данным инсайдера Николо Скиры, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Также «Интер» получил 50 процентов от суммы следующей продажи игрока.

Филип Станкович является сыном главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В сезоне-2024/25 вратарь провел 16 матчей за «Венецию».