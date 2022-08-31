«Венеция» объявила о переходе Черышева

Полузащитник Денис Черышев подписал контракт с «Венецией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Последним клубом игрока сборной России была «Валенсия», которую он покинул в качестве свободного агента.

Отметим, в текущем сезоне «Венеция» выступает в серии B.

В прошедшем сезоне Черышев провел 20 матчей за испанский клуб, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.